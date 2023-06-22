Урожай мёда в этом году значительно меньше из-за погодных условий

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В этом году урожай мёда значительно ниже, чем в прошлом, говорит Ион Максим, исполнительный директор Национальной ассоциации пчеловодов. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, засухой, а также с неправильным использованием средств защиты растений на пасеке. Пчеловоды говорят, что, несмотря на свободный доступ на рынок ЕС, мёд не пользуется большим спросом.

Пчеловоды не удовлетворены ни количеством рапсового и акациевого мёда, произведённого в этом году, ни рыночными ценами, говорит директор Национальной ассоциации пчеловодов. По его словам, рапсового мёда меньше, чем в прошлом году, потому что фермеры используют неподходящие средства защиты растений. А малое количество мёда из акации объясняется низкими температурами весной, которые повлияли на цветы, пишет radiomoldova.md.

Мы собрали мёд, но в меньшем количестве по сравнению с прошлым годом. Проблема в том, что у нас нет цены, которая бы нас устроила – рассказал Ион Максим.

Пчеловод Петру Секара говорит, что в этом году урожай липового мёда меньше, или почти в два раза меньше, чем в прошлом году. В то же время цена на местном рынке не изменилась.

Из-за дождей было очень мало акации. В этом году урожай составляет примерно половину от прошлогоднего. Цены на местном рынке остались такими же, как в прошлом году – сказал Петру Секара.

По словам министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимира Боля, в Молдове насчитывается около 240 000 пчелосемей с потенциалом выращивания до двух тысяч тонн продукции, хотя в прошлом году было собрано 88 тонн, что очень мало.

Республика Молдова ежегодно экспортирует около 3500-4000 тонн мёда в страны ЕС. Но после вторжения России в Украину количество экспортируемого мёда уменьшилось. Соседняя страна перенасытила европейский рынок. Около 60 тысяч тонн меда, предназначенного для СНГ, было продано в Европу. Теперь молдавские пчеловоды говорят, что спрос есть, но их не устраивает цена, которая резко упала примерно на 20-30%.

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