Урожай ягод в текущем году существенно превысит прошлогодний, – прогноз

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Аналитики ассоциации производителей ягод “Pomușoarele Moldovei” высказали наблюдения относительно того, как складывается ягодный сезон для местных операторов плодового рынка.

Выводы специалистов следующие:

Урожай-2023 ягод в Молдове будет существенно больше прошлогоднего и больше среднестатистического за последнее пятилетие (за этот период минимальный урожай – 9 тыс. тонн, максимальный – 18 тыс. тонн). Прирост производства ягод в нынешнем году обеспечил повышение урожайности. Продолжительная, относительно прохладная и влажная весна перешла в жаркое лето не слишком резко, что способствовало наливу ягод. В нынешнем году вступили в плодоношение молодые интенсивные плантации малины и ежевики, заложенные на основе импортного посадочного материала, в основном польских сортов. Они дают ягоду крупную и сладкую, пользующуюся спросом и привычную для европейских потребителей. Экспорт ягод из Молдовы, скорее всего по итогам сезона-2023 возрастёт. Можно утверждать, что экспорт свежей клубники урожая-2023 из Молдовы наверняка в полтора-два раза превысит прошлогодний показатель – 1,4 тыс. тонн. Вопреки пессимистичным прогнозам, базирующимся на слабой ценовой конъюнктуре в ЕС и соседней Украине, экспорт малины (в Польшу, для заморозки) из Молдовы всё-таки есть. Вообще цены на ягоды всех видов для экспорта пока были значительно ниже среднего уровня предыдущих двух-трех сезонов. Однако ситуация во второй половине лета начала меняться, цены на ягоду, особенно качественную, растут. Учитывая это, фермеры надеются на высокие цены на клубнику ремонтантных сортов и повышение цен на позднюю ежевику на внутреннем рынке, а также ожидают высоких продаж поздних «сухих» ягод: облепихи, рябины, шиповника.

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