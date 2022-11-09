Урожай яблока в Молдове в этом году – на уровне пятилетнего минимума

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В Молдове завершилась уборка сортового яблока для реализации на свежем рынке. На текущей неделе в некоторых садах северных районов страны яблоко ещё убирают, но практически в полном объёме – для промпереработки.

Принимая во внимание то обстоятельство, что самое позднее яблоко уже не сильно повлияет на общую ситуацию, фермерские организации подводят оперативные итоги уборочной кампании. Многие эксперты сходятся во мнении, что производство товарного яблока в Молдове в нынешнем году составило порядка 400 тыс. тонн. То есть, пессимистичные оценки урожая-2022 оказались точнее оптимистичных оценок.

С первого месяца лета в Молдове прогноз урожая яблока колебался в очень широком диапазоне – от 380 до 485 тыс. тонн (ближе к «нижней планке» склонялось мнение профессуры Аграрного университета Молдовы, к «верхней планке» стремилась оценка сотрудников Минсельхозпищепрома (MAIA). В прошлом году, по статистическим данным, производство яблока в стране составило 665 тыс. тонн, в 2020 – 430 тыс. тонн, в 2019 – 610 тыс. тонн, в 2018 – 660 тыс. тонн.

Факт завершения уборки сортового яблока практически никак не повлиял на уровень оптовых цен внутреннего рынка. За прошедшие две недели лишь в среднем на 0,5-1,0 леев/кг подросла цена на высококачественное яблоко группы «Гала» — до 7-7,5 леев/кг. Ближе к середине ноября трейдеры рассчитывают на активизацию экспорта этой продукции в Румынию, страны Ближнего Востока и Северной Африки.

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