Урожай грецкого ореха в Молдове будет на четверть меньше прошлогоднего

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Специалисты Союза производителей орехоплодных культур Республики Молдова отмечают, что осадки, прошедшие в стране во второй половине августа, вероятно, ускорят дозревание грецкого ореха примерно на неделю. Погодные условия благоприятствуют раннему старту уборки урожая.

Вместе с тем, ореховоды Молдовы сходятся во мнении, что урожай-2022 грецкого ореха будет примерно на 20-25% ниже прошлогоднего, то есть менее 25 тыс. тонн (в твердой скорлупе). Засуха на протяжении большей части весны и почти всего лета спровоцировала интенсивное опадание незрелых плодов и, в отдельных районах, распространение заболеваний на ореховых плантациях. Помимо этого, в нынешнем году в структуре продукции будут преобладать плоды малого и среднего размера.

Тем не менее, по наблюдениям фермеров, если в оставшееся до уборки время не произойдут какие-то экстраординарные погодные явления, качество урожая грецкого ореха, по крайней мере, местной селекции, будет неплохим.

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