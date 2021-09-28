Урожай есть, рынка сбыта – нет: фермеры на грани отчаяния (ВИДЕО)

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Бремя хорошего урожая. Фермеры севера страны на грани отчаяния. Аграрии делали ставку на российский рынок, однако власти так и не заключили двустороннее соглашение о беспошлинной торговле. В этих условиях садоводы вынуждены отдавать продукцию на переработку, то есть по мизерным ценам. К этому добавилось стремительное подорожание нефтепродуктов и бездействие власти. Помощи сельхозпроизводителям ждать неоткуда.

Виктор Балмуш из села Бырнова Окницкого района возделывает яблоневый сад, который раскинулся на площади в 7га. При том, что год выдался нелегким, Виктор собрал богатый урожай. Однако фермера это не радует, поскольку сбывать продукцию ему некуда.

– Урожай очень богатый, но нет от него никакой пользы. Нет покупателя. Никто даже не спрашивает. Отдаем на сок. Так еще и на сок принимают по цене 1 лей 20 банов. Фабрики быстро закроют предложение – продукции очень много. На рынок, на экспорт не идет. Никто нас не спрашивает даже. Так и сидим. В предыдущие годы было хорошо, а сейчас мы никому не нужны, – говорит производитель.

Для фермеров принципиально важно сохранение хороших отношений с главным импортером молдавской продукции, подчеркивает Виктор Балмуш.

– Нужно со всеми работать, но в первую очередь с россиянами, где пользуется спросом наше яблоко, они его знают. А они взяли и всё обрубили. К россиянам путь перекрыли, а в Европу его и не было, так и топчемся на месте, – отмечает он.

Больно ударил по агросектору и непрекращающийся рост цен на нефтепродукты.

– Должны беспокоиться, а так… бензин, солярка – всё подорожало. Вчера слышал, что каждый, кто хочет обрабатывать землю, чтобы заключал контракт о поставке солярки, а как может простой крестьянин, малый фермер привезти цистерну бензина? Всё это необдуманные разговоры, – подчеркнул мужчина.

Фермеры обескуражены. Многие из них трудились весь год не покладая рук, чтобы сейчас оказаться с большим объемом продукции на складе, но при этом без рынка сбыта. А цена, которую предлагают перерабатывающие фабрики, в разы ниже экспортной. Одним из реальных решений по спасению отрасли от банкротства стало бы развитие торговых отношений с традиционными партнерами.

Сельхозпроизводители возмущены и тем обстоятельством, что президент заблокировала Закон о внутренней торговле, который предусматривал ряд льгот для фермеров, а сейчас полки супермаркетов переполнены зарубежными овощами и фруктами. В случае, если власти не примут срочных мер и не окажут фермерам поддержку, страна лишится своей основной отрасли.

В 2020-м году 99% от общего объема экспорта яблок в свежем виде было отправлено в Россию. Это свыше 190 тонн фруктов, пишет “НТВ Молдова”.

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