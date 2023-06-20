Урожай абрикоса в Молдове оказался невысоким из-за заморозков

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Урожай абрикоса в Молдове, как и во многих других странах региона, в этом сезоне оказался сравнительно невысоким. Причиной стали заморозки на севере, а также в других регионах страны. Кроме того, плохо прошел процесс опыления – также из-за низких температур во время цветения садов. Во многих садах есть проблемы с градобоем абрикоса, пишет east-fruit.com.

Сейчас в Молдове идёт сбор самого первого сорта абрикоса – “Спринг блаш”. Он поступает на рынок пока что в небольших количествах, однако через неделю-две появятся более поздние сорта. В начале июля начнётся уборка сорта абрикоса “Киото” и массовые поставки абрикоса на рынок. Сезон переработки абрикоса в Молдове обычно длится по август включительно.

На данный момент эксперты отмечают высокий спрос на свежий абрикос на рынке Молдовы, но объёмы урожая пока выглядят малообещающими. Реалистичная цена чистого и красивого абрикоса с поля составляет 20-23 леев за 1 кг. Некоторые европейские клиенты подтвердили готовность закупать абрикос столовый по 1,30 евро с поля без расходов на тару. Соответственно, приблизительно на этом уровне может формироваться чистая цена на свежий абрикос. При этом цена на абрикос на свежем рынке в Кишинёве в последние дни снизилась до 17 леев.

Участники рынка замороженных фруктов и ягод прогнозируют в новом сезоне высокий уровень цен на замороженный абрикос. Однако пока что никто не может конкретизировать стоимость, которую заморозчики смогут реально заплатить за абрикос как сырьё для заморозки.

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