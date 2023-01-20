Уровень загрязнения воздуха в пределах Джурджулештского порта остаётся высоким, заявили экологи

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Агентство по охране окружающей среды сообщило сегодня, что в районе Джурджулештского международного порта уровень загрязнения атмосферного воздуха фенолом остаётся высоким. Показатели превышают санитарную норму в 1,2-3,3 раза.

Данные были выявлены в результате чрезвычайной ситуации, создавшейся в связи с пожаром в районе порта. Министерство окружающей среды, водных ресурсов и лесов Румынии предоставило специалистам-экологам Республики Молдова мобильную лабораторию, оснащённую оборудованием для определения широкого ряда загрязнителей атмосферного воздуха, передаёт moldpres.md.

Так, специалисты экологической референс-лаборатории Агентства по окружающей среды совместно с румынской мобильной лабораторией взяли пробы воздуха в разных точках от места происшествия и для разных метеорологических условий (направление ветра, скорость ветра, ночное время, дневное время и др.).

– Учитывая, что последствия пожара могут отрицательно повлиять на здоровье, румынская мобильная лаборатория была установлена в жилом районе Джурджулешт для круглосуточного мониторинга качества воздуха. После того как результаты анализов, полученные в лаборатории Румынского национального агентства по охране окружающей среды, будут обобщены, оценены и подтверждены, будет представлена обновлённая и более обширная информация по этому вопросу, — пояснили в Агентстве по охране окружающей среды.

Утром 16 января в Международном свободном порту Джурджулешты вспыхнул пожар. Из-за тления более 1000 тонн подсолнечного шрота произошло обрушение ёмкости. Сегодня утром также потребовалась помощь пожарных в порту для тушения резервуара №2.

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