Уровень загрязнения воздуха в Кишинёве и Бельцах – высокий

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Таковы данные Агентства по охране окружающей среды.

По состоянию на 16 мая, в Кишинёве максимальные концентрации по твёрдым взвесям превысили санитарную норму в 1,4 раза, диоксиду азота – в 1,1-1,4 раза, фенолу – в 1,1-1,9 раза. В Бельцах отмечается превышение по диоксиду азота в 1,1 раза.

Агентство по охране окружающей среды отмечает, что накоплению загрязняющих веществ в воздухе способствовали метеорологические факторы, особенно в вечерние и утренние часы, в частности, слабый ветер и наличие удерживающих слоёв.

В ведомстве отметили, что в ближайшие сутки ослабление ветра и формирование приземных инверсий в ночные и утренние часы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

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