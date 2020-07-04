Уровень воды в реках Прут и Днестр начинает снижаться

Уровень воды в реках Прут и Днестр начинает снижаться

В связи с этим синоптики сменили “оранжевый” код на “жёлтый”.

В то же время, по данным Государственной гидрометеорологической службы, из-за уменьшения сбросного расхода воды из водохранилища Дубоссары на участке г. Дубоссары – с. Талмаза высокий уровень воды сохранится. Кроме того, риск затоплений останется на участке г. Унгены – с. Брынза.

Предупреждение будет действовать до 8 июля.

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