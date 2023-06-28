Уровень воды в Днестре в ближайшие дни повысится

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29-30 июня уровень воды в реке Днестр выше Дубоссарского водохранилища увеличится на 0,2-1,2 м, а ниже водохранилища – на 0,3-1,3 м.

Это связано с ростом среднесуточного сбросного расхода нижнего бьефа Днестровской ГЭС и планируемым его увеличением до 550 м3/с. Специалисты отмечают, что вода пройдёт в пределах русла, пишет novostipmr.com.

Уровень воды в Днестре будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ, и в случае их резкого увеличения будет корректироваться.

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