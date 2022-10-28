Уровень воды в Днестре повышается

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Уровень воды в Днестре на севере Приднестровья поднялся на 1,5 метра. Это связано с незапланированным сбросом воды на Новоднестровской ГЭС, пояснили в гидрометцентре.

– В связи с увеличением сбросного расхода нижнего бьефа Дубоссарской ГЭС до 650 куб. м/с с 27 по 29 октября уровень воды ниже водохранилища повысится на 0,8-1,8 м. Вода пройдёт в пределах русла, – сообщают в отделе гидрологии Гидрометцентра.

По предварительным прогнозам, уровень Днестра в ближайшее время может подняться на 2 метра. Пока эти значения не критические, и подтоплений не ожидается. Дальше всё будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ, передают “Новости Приднестровья”.

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