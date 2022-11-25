Уровень воды в Днестре ниже Дубоссарской ГЭС с 26 по 29 ноября поднимется до 2,3 метра

Уровень воды в Днестре ниже Дубоссарской ГЭС с 26 по 29 ноября поднимется до 2,3 метра

В связи с увеличением фактического среднесуточного сбросного расхода нижнего бьефа Дубоссарской ГЭС с 25 ноября с 640 до 1 000 м3/с уровень воды в реке Днестр ниже Дубоссарского водохранилища повысится с 26 по 29 ноября на 0,6-2,3 м.

Вода пройдёт в пределах русла, пишет ИА “Новости Приднестровья”.

Как отметили для источника специалисты, уровень воды в реке Днестр будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ, и в случае их резкого увеличения будет корректироваться краткосрочными прогнозами с заблаговременностью 1-3 суток.

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