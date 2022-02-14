Уровень вакцинации против COVID-19 в столице приближается к рекомендованному ВОЗ

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Уровень вакцинации против COVID-19 в муниципии Кишинёв составляет 60-65%, принимая во внимание и лиц, привитых за пределами страны, особенно в Румынии. “Таким образом, Кишинёв близок к 70-процентному уровню вакцинации, рекомендованному Всемирной организацией здравоохранения для формирования коллективного иммунитета, но мы должны усердно работать, чтобы информировать население и повышать осведомлённость о преимуществах вакцинации”, – заявил Ион Чебан на оперативном заседании глав муниципальных служб.

Есть учитывать только тех, кто был привит в стране, то уровень вакцинации в Кишинёве составляет 46%, передает www.ipn.md.

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