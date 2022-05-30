Уровень вакцинации от COVID-19 в столице составляет 70%

Уровень вакцинации от COVID-19 в столице составляет 70%

Об этом сегодня на совещании глав служб примарии рассказал начальник Управления социальной защиты и здравоохранения Борис Гылкэ.

По его словам, на минувшей неделе в столице зарегистрировали 85 случаев коронавируса, передаёт moldpres.md.

– Впервые в городские медучреждения госпитализированы всего два пациента с COVID-19. На сегодняшний день совокупный уровень вакцинации (привитых в Молдове и за рубежом) в муниципии Кишинёв составляет около 70%. На данный момент только столица достигла показателя коллективного иммунитета, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения, — отметил Гылкэ.

Согласно статистике Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Молдове введено 2 148 116 доз вакцин от коронавируса.

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