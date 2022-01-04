Уровень вакцинации от COVID-19 в Молдове составил 30%. В Кишинёве – 43%

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Национальный охват одной дозой вакцины от COVID-19 составляет 29,9%, а полной схемой – 28,7%. Всего была введена 1 776 981 доза вакцины. Такие данные обнародовал сегодня Минздрав.

Как уточнили в министерстве, с 26 декабря по 2 января прививку получили 25 434 человека, что примерно на 28% меньше, чем на предыдущей неделе.

По состоянию на 2 января бустерную дозу получили 71 665 человек. Самый высокий уровень вакцинации по полной схеме зарегистрирован в Кишинёве – 43% и Сороках – 31%, а самый низкий уровень – в АТО Гагаузия (18%), Сынжерейском и Леовском районах (19%).

До сих пор Республика Молдова получила 2 708 040 доз вакцин от COVID-19, отмечает moldpres.md.

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