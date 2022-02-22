Уровень вакцинации от COVID-19 в Молдове достиг 31%

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Уровень иммунизации от коронавируса в Республике Молдова на данный момент составляет 31%. Эту цифру озвучило сегодня Министерство здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, с 14 по 20 февраля вакцинацию прошли 33 369 человек. Ещё 233 785 граждан обратились в центры вакцинации за бустерной дозой. Таким образом, национальный охват одной дозой всего населения составляет свыше 31%, а полной схемой – 30%, передает moldpres.md.

С начала пандемии Республика Молдова получила 2 923 860 доз вакцины от COVID-19. Иммунизация от нового коронавируса проводится бесплатно, рекомендована всеми учреждениями здравоохранения на национальном и международном уровнях и является эффективным способом остановить распространение вируса.

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