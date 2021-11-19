Уровень сахара в крови влияет на тяжесть COVID-19

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Российский врач-эндокринолог, диетолог Елена Щетинина объяснила взаимосвязь между уровнем сахара в крови и тяжестью течения коронавируса. По её словам, повышение сахара в крови – это нарушение углеводного обмена, которое сопровождается повреждением сосудов. Коронавирус также повреждает сосуды.

Внутренняя стенка сосудов становится более проницаемой при сахаре больше шести-семи миллимолей на литр.

– Сахарный диабет страшен не сам по себе, он страшен осложнениями, которые необратимы при длительном некомпенсированном повышении сахара в крови, – рассказала Щетинина.

В случае с коронавирусом, по словам эндокринолога, повреждаются не только лёгкие человека, но также страдает эндотелий – внутренняя стенка сосудов. Если сахар в крови повышен, дополнительное воздействие инфекции усугубляет ситуацию, пояснила эксперт, добавив, что организм может реагировать на COVID-19 дополнительным повышением сахара в крови.

Врач напомнила, пишет rg.ru, что самая главная “таблетка” от сахарного диабета – это диета с ограничением углеводов. Применение лекарственных препаратов уже вторично.

От коронавирусной инфекции, по её словам, может защитить вакцинация и соблюдение необходимых мер предосторожности.

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