Уровень рождаемости в селах Молдовы выше, чем в городах

0

Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики (НБС).

Так, в прошлом году в городах Молдовы на свет появились 12 581 малыш, а в сёлах – 19 441. В городах также зарегистрировано меньше многодетных семей, пишет agora.md.

Специалисты отмечают тенденцию к снижению количества детей, рождённых матерями в возрасте до 20 лет. Пик рождаемости в городах зафиксирован среди матерей в возрасте от 25 до 34 лет.

В 2019 году средний возраст матери при рождении первого ребёнка составлял 25,2 года, что несколько выше, чем в 2018 году (25 лет). В целом, в сёлах женщины рожают в более молодом возрасте (24,1 год), чем в городах (27 лет).

По данным НБС, в прошлом году родилось 32 022 ребёнка, что на 2 742 меньше по сравнению с предыдущим годом. На 100 появившихся на свет девочек пришлось 105 мальчиков.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.