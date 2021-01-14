Уровень оплаты за потребление природного газа покрывает поставленный объем

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Объем потребления природного газа в декабре 2020 года превысил потребление, зафиксированное в декабре 2019 года. Как говорится в сообщении пресс-службы АО «Молдовагаз», в декабре 2020 года потребление метана составило 180,7 млн ​​кубометров, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно представленной информации, до 31 декабря 2020 года потребители оплатили 98,4% выставленных сумм, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В случае юридических лиц доля переводов составила 99,5%, рост на 0,1%. Компании сектора энергетики и отопления в стране оплатили счета на 99,9%, что на 0,1% меньше, чем в декабре 2019 года, передаёт moldpres.md.

В декабре 2020 года 109 единиц потребления были отключены от газораспределительной сети, задолженность их владельцев составила около 133,3 тысяч леев. При этом к 103 потребителям было применено условие превентивной оплаты как следствие предыдущего прекращения подачи природного газа за несвоевременную оплату эквивалентной стоимости израсходованного природного газа.

По данным АО «Молдовагаз», общий уровень оплаты за потребление природного газа в 2020 году достиг 3,805 млрд леев и покрывает 99,2% от поставленного объема.

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