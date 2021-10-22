Уровень госпитализации с COVID-19 среди невакцинированных в 12 раз выше

Уровень госпитализации с COVID-19 среди невакцинированных в 12 раз выше

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). 

Так, люди в возрасте от 18 до 49 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, в 14 раз чаще нуждаются в госпитализации. Риск ещё выше у пациентов 50-64 лет, а у лиц старше 64 лет риск госпитализации и развития тяжелой формы в 9 раз выше, передаёт moldpres.md.

Авторы исследования также отмечают, что риск смерти в 10 раз выше для людей, которые не прививаются от COVID-19.

В Молдове с начала кампании по иммунизации было введено 1 472 843 дозы вакцин. Полный курс иммунизации прошли 839 851 человек.

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