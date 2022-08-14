Уровень безработицы среди молодёжи в Молдове выше, чем в среднем по стране

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Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Так, в 2021 году уровень безработицы среди граждан в возрасте 15-34 лет составил 4,1%, среди граждан в возрасте 15-24 лет соответственно 9,2% и среди граждан в возрасте 15-29 лет – 5,7%. В то же время средний уровень безработицы в Республике Молдова составляет 3,2%. Около 21% от общего числа безработных в возрасте 15-34 лет находились в состоянии длительной безработицы (12 месяцев и более), передает jurnal.md.

Среди безработной молодежи в возрасте 15-34 лет около двух третей составляют мужчины (69,1%) и более половины – из городской среды (52,8%).

В зависимости от уровня полученного образования более высокие значения уровня безработицы зафиксированы среди молодежи со средним образованием – 5,2%, за ней следует молодежь с низким уровнем образования – 4,2% и с высшим образованием – 2,8%.

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