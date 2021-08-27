Уровень антител после вакцинации от COVID-19 зависит от иммунитета

Уровень антител после вакцинации от COVID-19 зависит от иммунитета

Количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета. Об этом рассказала российский врач-инфекционист Светлана Малиновская, пишет rg.ru. По её словам, чем иммунитет ниже, тем меньше защиты в итоге получит человек.

Врач пояснила, что, попадая в организм, коронавирусная инфекция получает отпор в виде иммунного ответа. Если же иммунитет находится в непрерывной борьбе с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, рассчитывать на него не приходится.

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