“Упустила из внимания” квартиру и автомобиль: Новак потребовал проверить декларацию об имуществе депутата ПДС

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Депутат Партии социалистов Григорий Новак подал накануне обращения в Национальный орган по неподкупности и в Генеральную прокуратуру. Социалист просит проверить декларации об имуществе и интересах депутата ПДС Вероники Рошки. По словам Новака, в декларации Рошка не указала приобретенную в 2012 году квартиру, а также “упустила” из внимания один из четырех своих автомобилей.

Депутат ПДС также не сообщила, что является владелицей и администратором компании, что противоречит статусу депутата. Умолчала она и о кредите, взятом в одном из банков.

– “Чистые” депутаты ПДС на самом деле чисто-грязные. Ждем действий от НОН, а также от прокуроров и судей, – подчеркнул Новак.

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