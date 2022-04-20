Управлял “под градусом” и без прав: водитель и пассажир получили травмы в ДТП

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Авария произошла накануне в Дубоссарах.

Мужчина за рулём мопеда Honda при повороте не уступил дорогу встречной машине. В результате мопед врезался в Jeep. 21-летнего мопедиста с переломом ключицы госпитализировали, пишет mvdpmr.org.

В момент аварии за водителем мопеда сидел его друг. У 36-летнего мужчины – сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Как выяснилось, мопедист сел за руль нетрезвым. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя. Выяснилось также, что у молодого человека не было водительского удостоверения.

Нарушителю грозит ответственность за езду “под градусом” без водительских прав.

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