Управляемый молдаванином грузовик угодил в реку в Румынии

Инцидент произошёл сегодня утром вблизи села Валя Путней уезда Сучава. Мужчину зажало в кабине.
Как сообщают румынские СМИ, грузовик опрокинулся на бок. Кабину начало заливать. Была опасность, что водитель получит гипотермический шок.
Благодаря слаженной работе спасателей мужчину быстро вызволили из салона. В сознании его передали врачам “скорой” для оказания необходимой помощи.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
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