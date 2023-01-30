Управляемый молдаванином грузовик угодил в реку в Румынии

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Инцидент произошёл сегодня утром вблизи села Валя Путней уезда Сучава. Мужчину зажало в кабине.

Как сообщают румынские СМИ, грузовик опрокинулся на бок. Кабину начало заливать. Была опасность, что водитель получит гипотермический шок.

Благодаря слаженной работе спасателей мужчину быстро вызволили из салона. В сознании его передали врачам “скорой” для оказания необходимой помощи.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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