Управляемый хаос

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О том, как Санду пытается парализовать все институты государства

24 декабря прошла инаугурация гражданки Румынии Майи Санду на должность президента Молдовы. Поцеловала флаг, клялась блюсти конституциИ (оговорочка по Фрейду). На ритуал из бюджета страны потратили около 111 тысяч леев, почти в два раза больше, чем на инаугурацию Игоря Додона.

Отказ от обещаний

Мы бы не стали уделять Майе Григорьевне столько внимания, не шокируй она честной народ своими действиями. Моментально, как только уселась в кресло президента, она тут же отказалась от собственных электоральных обещаний. Нет, мы не говорим про инвестиции, создание рабочих мест, увеличение минимальных пенсий до 2000 леев. На это нужно время, за месяц даже Наполеон не смог бы решить такие системные вопросы. Мы говорим о том, что она твердила целый год и вбивала гражданам в мозги об отказе от охраны, от резиденции в Кондрице, от машин с мигалками, от здания в центре столицы, от забора вокруг резиденции главы государства. Возмущалась Санду и огромными затратами администрации президента в самой бедной стране Европы, намекая на то, что И. Додон чуть ли не в собственный карман кладёт ежегодно по 20 млн леев.

Прошёл месяц. Всё, за что критиковала Санду предыдущего президента, можно было выполнить в первый же день без промедления. Но не тут-то было! Она сохранила все привилегии, затраты, штат сотрудников, местами даже увеличив их.

Давайте по порядку. Санду обещала:

Сократить расходы на администрацию президента страны. В действительности бюджет президентуры – 21 млн леев, как и у И. Додона. И ни один депутат от блока ACUM так и не внёс ни одной поправки в закон о бюджете, чтобы сократить эти расходы. Инаугурация обошлась госбюджету в 111 млн леев, то есть в 1,6 ра-за дороже, чем инаугурация

И. Додона в 2016 году. Только за цветы заплатили 18 тыс. леев. Более того, Майя Григорьевна увеличила штат советников. Появились советники по энергетике, по диаспоре и ещё по чему хочешь… Снести забор у администрации президента. Но на днях как ни в чём не бывало Санду заявила, что это было электоральным обещанием. Короче, рядовой ложью. Отказаться от государственной охраны. Но Санду сопровождают не меньше охранников, чем её предшественника И. Додона. Более того, в руках охранников Санду появились пуленепробиваемые зонты, которых у охраны Додона не было. А заместителем начальника Госохраны она назначила собственного телохранителя. Отказаться от президентского кортежа. На самом деле Майя Григорьевна не отказалась ни от мерседеса с мигалкой, ни от сопровождения машинами госохраны и полиции. Отказаться от шикарного здания Президентуры и отдать его университету или библиотеке. На сегодня госпожа президент даже не заикается об уходе из здания. Более того, на днях её советники выдали полный желчи отчёт, согласно которому при ремонте якобы не велись финансовые отчёты и здание до сих пор не соответствует пожарной безопасности. Майя Григорьевна забыла, что ремонт президентуры провело турецкое агентство ТIКА, которое и распоряжалось своими же деньгами по собственному усмотрению. Ну и если уж это здание такое плохое, почему Санду в знак протеста не покинет это уродливое наследие режима Додона? Помните, как Майя Санду все уши прожужжала нашим гражданам, обвиняя всех в нетранспарентности. Мол, я буду открытой, честной, доступной. ОК. И что? Своего личного телохранителя назначила заместителем начальника Госохраны. Расходы на транспорт в Киев скрыла. Генсека президентуры А. Спыну назначила… без конкурса. Несолидно как-то. И это с первых же дней президентства. А что дальше будет?

Нежелание Санду назначать премьера усилит негативные процессы в обществе. Весь вопрос в том, кто будет за всё это отвечать. И вряд ли она сможет опять всю вину и ответственность переложить на И. Додона. Ставка Санду на хаос может сыграть против неё самой.

Продвижение «честных людей»

Самое интересное и даже ключевое обещание Майи Санду – назначать на должности честных, неподкупных людей. А вот здесь как раз произошёл самый большой облом: на должности советников и помощников президента были продвинуты граждане, вовлечённые в кучу скандалов и даже с судимостью.

1) Вячеслав Негруца (осуждённый на лишение свободы с отсрочкой за то, что незаконно выделил из бюджета Минфина €400 тыс. своему коллеге по ЛДПМ П. Сандулаке. Дескать, он исполнял решение суда. Но по закону он должен был оспорить решение в суде, а не выдавать сразу деньги из казны.

2) Олеся Стамате будучи министром юстиции закрыла уголовное дело в отношении её собственного мужа.

3) Лилиана Николэеску-Онофрей была уличена в плагиате.

4) Серджиу Тофилат – лидер НПО Watch Dog, штампующий ложь про И. Додона и фейковые опросы на деньги американского Национального фонда за демократию. При этом никаких финансовых отчётов его организация не публикует, что даёт основания подозревать данную структуру в финансовых аферах.

5) Алла Немеренко дала добро на проведение тендера по закупке медицинского инвентаря. Впоследствии десятки тысяч перчаток оказались некачественными, что поставило под угрозу жизни тысячи врачей и пациентов. Это чтобы мягко выразиться…

6) Генеральный секретарь президента Андрей Спыну в 4 раза занизил цену своего роскошного дома. В договоре купли-продажи этого здания, которое А. Спыну купил у известного бизнесмена, владельца нескольких сетей кафе, указана сумма сделки в €393 500, то есть 8 млн леев. А в декларации о доходах Спыну назвал сумму в 2 млн леев.

О правительстве «воров и дураков»

Мы уже писали о том, как М. Санду и её карманные соросята целый год поливали помоями правительство И. Кику: там якобы и воры, и дураки, и непрофессионалы, это правительство – бедствие для Молдовы. Когда 23 декабря И. Кику подал в отставку, Санду чуть ли не умоляла его продолжать «рулить». Ну хотя бы до Нового года. Кику так и сделал. На следующий же день Санду назначила и. о. премьера бoлеющего ковидом Аурелия Чокоя – министра иностранных дел. Доблестно, чего уж там! Раньше он был плохим, даже будучи в полном здравии, а сегодня он хороший, даже будучи прикованным к постели.

И вот ради этого всего они устраивали потасовки в парламенте, переезжали тракторами полицейских, блокировали кредиты из России… Требовали с пеной у рта ухода «некомпетентного» правительства Кику, чтобы потом назначить премьером члена этого кабмина?!

Теперь вы понимаете всю низость и мерзость этих гос-под? Они просто боролись за власть. Получив её, не хотят брать на себя ответственность – ведь рейтинг упадёт! Плевать им на народ и его проблемы, главное – кресло, охрана, мерседесы с мигалками и… высокие заборы. Поздравляю! За что боролись, на то и напоролись.

Новая власть

Вот уже три недели как М. Санду осуществляет полномочия президента. Вызвала на ковёр директора СИБа, генпрокурора, директора НАН. Стала давать указания этим институтам, с кем и как бороться. Проще говоря, Санду всем даёт понять, что она – новая власть. Но власть – это ответственность за экономику, социалку, зарплаты, пенсии и т. д. Однако брать ответственность на себя за ситуацию в стране Майя Григорьевна явно не спешит. Вследствие этого в стране сложилась уникальная ситуация: парламентского большинства нет, правительство ушло в отставку, кандидатуры премьер-министра тоже нет. Президент Санду отказывается выдвигать премьера, хотя Конституция её обязывает. 18 января и Конституционный суд отказал партии «Действие и солидарность» в возможности самороспуска парламента, дав чётко понять, что президент обязан выдвинуть кандидатуру премьера. По крайней мере есть решение КС от августа

2020 года.

Одновременно Санду начала войну с генпрокурором, пытаясь сместить и его, как ранее убрала премьер-министра. Также она стоит за информационной кампанией по дискредитации мэра столицы Иона Чебана. Подпевают ей Усатый, Воронин, Шелин и другие граждане, ранее верой и правдой служившие Плахотнюку.

Партнёры Санду из партии Платформа DA начали её критиковать за отсутствие плана, непоследовательность и нерешительность. Многие юристы (Н. Ешану, М. Катанэ,

А. Тэнасе) и даже министр юстиции Ф. Нагачевский обвиняют президента в нарушении Конституции, ослаблении правового государства.

Похоже, Санду желает обез-главить и парализовать все главные институты государства – парламент, правительство, Генпрокуратуру и мэрию столицы, дабы остаться единственным центром власти. Но это всё будет происходить на фоне абсолютного хаоса, роста цен, безработицы, пандемии и экономического кризиса. Её нежелание назначать премьера усилит негативные процессы в обществе. Весь вопрос в том, кто будет за всё это отвечать.

И вряд ли она сможет опять всю вину и ответственность переложить на И. Додона. Ставка Санду на хаос может сыграть против неё самой.

Богдан Цырдя,

политолог