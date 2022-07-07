Управлению электротранспорта Кишинёва переданы новые токарные станки

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что новое оборудование, предназначенное для электромеханического сектора управления, призвано улучшить условия работы обученного персонала.

– Современные технологии повышают производительность и качество выполняемых работ. С помощью данного технологического оборудования персонал будет проводить работы по восстановлению и ремонту агрегатов, а также изготавливать детали, необходимые для поддержания транспортных единиц в надлежащем техническом состоянии, – подчеркнул градоначальник.

Стоит отметить, что старым токарным станкам более 50 лет.

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