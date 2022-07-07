Управлению электротранспорта Кишинёва переданы новые токарные станки

Управлению электротранспорта Кишинёва переданы новые токарные станки

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что новое оборудование, предназначенное для электромеханического сектора управления, призвано улучшить условия работы обученного персонала.

– Современные технологии повышают производительность и качество выполняемых работ. С помощью данного технологического оборудования персонал будет проводить работы по восстановлению и ремонту агрегатов, а также изготавливать детали, необходимые для поддержания транспортных единиц в надлежащем техническом состоянии, – подчеркнул градоначальник.

Стоит отметить, что старым токарным станкам более 50 лет.

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