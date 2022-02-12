“Управление электротранспорта Кишинёва” приглашает на курсы водителей троллейбуса

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Центр профессионального обучения МП “Управление электротранспорта Кишинёва” предлагает всем желающим бесплатно получить профессию водителя троллейбуса.

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, продолжительность курсов – 5 месяцев. Они состоят из следующих модулей: теоретическая подготовка, практика по вождению троллейбуса и практика по управлению транспортной единицей с пассажирами. Также будут изучаться 6 основных предметов: правила дорожного движения, устройство троллейбуса, основы безопасности дорожного движения, охрана труда и здоровья, оказание первой помощи и основы психологии и профессиональной этики.

Занятия ведут 5 преподавателей с высшим образованием, специалисты “Управления электротранспорта Кишинёва”. Уроки длятся 8 часов в день.

– Для получения водительского удостоверения категории F необязательно иметь другую водительскую категорию. Средняя заработная плата водителя троллейбуса составляет 13 000 леев, – уточнил градоначальник.

Чтобы записаться на прохождение курсов, необходимо обратиться в Центр профессионального обучения МП “Управление электротранспорта Кишинёва”, находящийся по адресу: М. Маноле, 8. Контактные телефоны – 022 204 312, 079 204 126.

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