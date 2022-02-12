“Управление электротранспорта Кишинёва” приглашает на курсы водителей троллейбуса

“Управление электротранспорта Кишинёва” приглашает на курсы водителей троллейбуса

Центр профессионального обучения МП “Управление электротранспорта Кишинёва” предлагает всем желающим бесплатно получить профессию водителя троллейбуса.

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, продолжительность курсов – 5 месяцев. Они состоят из следующих модулей: теоретическая подготовка, практика по вождению троллейбуса и практика по управлению транспортной единицей с пассажирами. Также будут изучаться 6 основных предметов: правила дорожного движения, устройство троллейбуса, основы безопасности дорожного движения, охрана труда и здоровья, оказание первой помощи и основы психологии и профессиональной этики.

Занятия ведут 5 преподавателей с высшим образованием, специалисты “Управления электротранспорта Кишинёва”. Уроки длятся 8 часов в день.

– Для получения водительского удостоверения категории F необязательно иметь другую водительскую категорию. Средняя заработная плата водителя троллейбуса составляет 13 000 леев, – уточнил градоначальник.

Чтобы записаться на прохождение курсов, необходимо обратиться в Центр профессионального обучения МП “Управление электротранспорта Кишинёва”, находящийся по адресу: М. Маноле, 8. Контактные телефоны – 022 204 312, 079 204 126.

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