Управдомов призывают подготовить инженерную систему зданий к отопительному сезону

Управдомов призывают подготовить инженерную систему зданий к отопительному сезону

АО “Термоэлектрика” рекомендует управляющим многоквартирными домами провести работы по подготовке внутридомовой инженерной системы к холодному времени года. Так, до начала отопительного сезона они должны представить паспорт готовности отопительного оборудования.

Подготовка инженерной системы предусматривает гидропневматическую промывку и гидравлические испытания внутренних систем, инвентаризацию внутренней системы отопления, оснащение тепловых соединений контрольно-измерительными приборами, восстановление антикоррозийного слоя тепловых установок. Кроме того, управляющим рекомендуют проверить двери и окна на лестничной клетке – если они негерметично закрываются, то это может привести к потере тепловой энергии и, соответственно, и увеличить счета за отопление.

Территориальные офисы АО “Термоэлектрика” расположены:

  • сектор Чеканы: ул. Джинта Латинэ, 19/3 (022-335-132);
  • сектор Центр: ул. Измаил, 86А (022-274-098);
  • сектор Рышкановка – Московский проспект, 11А (022-442-365); 
  • сектор Ботаника: ул. Теилор, 7/3 (0-22-779-411);
  • сектор Буюканы: ул. В.Лупу, 63 (022-751-529).

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