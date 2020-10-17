Употреблял средь бела дня: карабинеры поймали в столице мужчину “под кайфом”

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22-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения был задержан группой карабинеров. Инцидент произошёл на улице Албишоара.

Мужчина вёл себя подозрительно, чем привлёк внимание правоохранителей. Его остановили для проверки. В кармане куртки задержанного оказались два пакетика с наркотическим веществом, пишет echipa.md.

Гражданин не смог объяснить, откуда взял запрещённые вещества. Мужчину доставили в инспекторат для допроса, а пакеты с подозрительным веществом направили на экспертизу.

За хранение и употребление запрещённых веществ задержанному грозит уголовная ответственность.

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