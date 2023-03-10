Употребление листовой зелени снижает риск болезни Альцгеймера — исследование

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Согласно новому исследованию, проведенному Университетом RUSH в Чикаго, у людей, которые едят зеленые листовые овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло, бобы, орехи и рыбу, в мозгу может быть меньше белков, связанных с риском болезни Альцгеймера, чем у людей, не употребляющих эти продукты, передает EastFruit.

Исследователи изучили, насколько точно люди следовали диете MIND и средиземноморской диете. Несмотря на сходство, средиземноморская диета рекомендует овощи, фрукты и три или более порций рыбы в неделю, в то время как диета MIND отдает предпочтение зеленым листовым овощам, таким как шпинат, капуста и листовая капуста, наряду с другими овощами.

– Наш вывод о том, что меньшее количество признаков болезни Альцгеймера связано с употреблением большего количества зеленых листовых овощей, обоснованно мотивирует людей задуматься о добавлении большего количества этих овощей в свой рацион, – отмечает автор исследования Пуджа Агарвал.

Диета MIND также отдает приоритет ягодам над другими фруктами и рекомендует одну или несколько порций рыбы в неделю. Обе диеты рекомендуют небольшое количество вина.

– Эти результаты впечатляют. Улучшение диеты людей только в одном аспекте — например, употребление более шести порций зеленых листовых овощей в неделю или отказ от жареной пищи — позволяет снизить количество амилоидных бляшек в мозг до уровня, соответствующего более молодому возрасту — примерно на четыре года моложе, – добавил Пуджа Агарвал.

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