Упала с высоты: SMURD доставил пациентку из Глодян в Кишинёв (ФОТО)

Упала с высоты: SMURD доставил пациентку из Глодян в Кишинёв (ФОТО)

Медицинская бригада SMURD доставила 43-летнюю жительницу Глодян в столичную больницу. Женщина получила серьёзную черепно-мозговую травму в результате падения с высоты.

Пациентка находилась под постоянным наблюдением медработников, осложнений во время полёта не возникло. Вертолёт SMURD приземлился на столичном стадионе «Динамо», откуда пострадавшую службой Aviasan доставили в больницу.

По данным ГИЧС, это 13-е вмешательство SMURD для граждан РМ с начала года.

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