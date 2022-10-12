Упал с высоты: четырёхлетний ребёнок госпитализирован с сотрясением мозга и травмой живота

Упал с высоты: четырёхлетний ребёнок госпитализирован с сотрясением мозга и травмой живота

Инцидент произошёл в Бендерах. Четырёхлетний мальчик гулял на территории гаражного кооператива. Во время игры взобрался на автомобильную эстакаду, не удержалcя и упал вниз – между плитами на асфальт.

Мать мальчика находилась рядом. На несколько мгновений она отвлеклась и не заметила момент падения.

Малыш получил сотрясение головного мозга, травму живота и был доставлен в реанимационное отделение. Сейчас его состояние стабильное, передаёт mvdpmr.org.

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