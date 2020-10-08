Упал с лестницы: житель Слободзеи получил серьёзные травмы

Упал с лестницы: житель Слободзеи получил серьёзные травмы

В больницу был доставлен 67-летний житель села Карагаш. Медики диагностировали у него кататравму, компрессионный перелом позвоночника и ушибленно-рваную рану затылочной области. О пациенте врачи сообщили правоохранителям.

Органы правопорядка установили, что гражданин получил травмы дома во время проведения ремонтных работ кровли. Мужчина решил поправить листы шифера, но, оступившись, упал с лестницы.

Бригаду скорой помощи вызвали родственники пострадавшего, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. В настоящее время он проходит лечение.

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