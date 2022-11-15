Упал с лестницы: мужчина по неосторожности получил перелом рёбер

Упал с лестницы: мужчина по неосторожности получил перелом рёбер

В больницу Рыбницы поступил 59-летний мужчина. Врачи диагностировали у него переломы рёбер и травму грудной клетки.

Как выяснилось, телесные повреждения рыбничанин получил в собственной квартире. По словам девушки, которая снимает у него комнату, мужчина пытался достать книгу с верхней полки шкафа. Использовал раскладную лестницу, но не смог удержаться и упал, ударившись о стол, пишет mvdpmr.org.

Квартирантка тут же вызвала скорую помощь, но хозяин жилья от госпитализации отказался. В течение недели мужчине становилось только хуже.

Больного госпитализировали. По словам медиков, его состояние стабильное, он принимает лечение и идёт на поправку.

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