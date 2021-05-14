Унионисты, кандидаты “ноль голосов” и советники Санду: ПДС представила свой предвыборный список

0

Партия “Действие и солидарность” подала документы для регистрации на досрочных парламентских выборах. В список ПДС вошли 102 человека, первые две строчки занимают Игорь Гросу и Наталья Гаврилицэ – кандидаты Майи Санду в премьер-министры, набравшие ноль голосов каждый.

Ради выборов президент пожертвовала своими советниками. В первой десятке их сразу трое: Андрей Спыну, Лилиана Николаеску-Онофрей и Наталья Давидович. Нашлось место в списке и Олесе Стамате – она тринадцатая.

Не обошлось и без унионистов – 12-й в списке Лилиан Карп, считающий, что “будущее Молдовы – в Великой Румынии”. А на 7-й строчке Дойна Герман, продвигающая в парламенте скандальную Стамбульскую конвенцию.

Полный список кандидатов в депутаты от ПДС представлен здесь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.