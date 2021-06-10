Сотни гектаров садов и посевов уничтожены ливнем и градом в Унгенском и Сорокском районах

Сотни гектаров садов и посевов уничтожены ливнем и градом в Унгенском и Сорокском районах

В результате ливней и града, выпавших 8 июня, во многих населённых пунктах Унгенского и Сорокского районов были уничтожены сотни гектаров садов и посевов. 

Так, в селе Пырлица Унгенского района осадки повредили 92 га подсолнечника и 299 га кукурузы, а в селе Тодирешть этого же района был уничтожен 21 га садов. Неблагоприятные метеоусловия нанесли также ущерб в селе Дубна Сорокского района, где ливень и град повредили 97 га садов, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают нанесённый ущерб.

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