UNFPA представил реальную численность населения Республики Молдова

UNFPA представил реальную численность населения Республики Молдова

Реальная численность населения, проживающего в Республике Молдова, составляет 2,6 млн человек. Цифры были представлены Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) в Молдове. Данные были получены на основе международной методологии расчёта.

Расчет пересмотренной численности населения как на национальном, так и на местном уровне был проведен Национальным бюро статистики Республики Молдова при поддержке UNFPA в Молдове и Швейцарского сотрудничества в Молдове, передает radiomoldova.md.

Страновая программа UNFPA на 2018-2022 годы является стратегическим документом организации, подписанным с Правительством Республики Молдова, на основании которого предлагается техническая и финансовая помощь в процессе развития страны. Текущая страновая программа рассчитана на 2023–2027 годы.

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