Улыбайтесь, вас снимают: жителей Молдовы будут записывать на видео при обмене валют

Улыбайтесь, вас снимают: жителей Молдовы будут записывать на видео при обмене валют

Правительство ПДС приняло сегодня ряд поправок в Закон “О Национальном банке Молдовы”. Одна из них предусматривает, что пункты обмена валют обязаны обеспечивать видеонаблюдение и запись всех обслуживаемых физических лиц на протяжении всего рабочего дня. 

На видео должны быть запечатлены лицо граждан, совершающих обмен, а также руки кассира. Запись должна храниться не менее 15 дней, пишет democracy.md.

В случае неисправности или поломки видеосистемы пункт обмена валют должен приостановить операции с физическими лицами.

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