Улицу Теилор на Ботанике отремонтируют целиком. Чебан: Сегодня она в удручающем состоянии

Улицу Теилор на Ботанике отремонтируют целиком. Чебан: Сегодня она в удручающем состоянии

Столичная улица Теилор будет целиком отремонтирована. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.  

– До настоящего времени были установлены новые бордюры, тротуары подготовили к асфальтированию, созданы парковочные места на нечётной стороне улицы. Предстоит уложить асфальт и плитку. Также ведутся работы над заменой столбов и модернизацией публичного освещения. Улица будет целиком заасфальтирована, так как до сих пор она находилась в удручающем состоянии, – отметил градоначальник. 

Стоит отметить, что в прошлом году был отремонтирован подземный переход на пересечении улиц Теилор и Дачия.

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