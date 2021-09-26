Улицу Теилор на Ботанике отремонтируют целиком. Чебан: Сегодня она в удручающем состоянии

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Столичная улица Теилор будет целиком отремонтирована. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

– До настоящего времени были установлены новые бордюры, тротуары подготовили к асфальтированию, созданы парковочные места на нечётной стороне улицы. Предстоит уложить асфальт и плитку. Также ведутся работы над заменой столбов и модернизацией публичного освещения. Улица будет целиком заасфальтирована, так как до сих пор она находилась в удручающем состоянии, – отметил градоначальник.

Стоит отметить, что в прошлом году был отремонтирован подземный переход на пересечении улиц Теилор и Дачия.

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