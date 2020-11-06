Улицу Гидигич в секторе Буюканы заасфальтировали (ФОТО)

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Здесь были заменены бордюры, снят старый асфальт, нанесён слой износа, а затем выравнивающий слой. Всего восстановлено 6 300 м² дороги.

Также в этой зоне будет обустроена муниципальная парковка на 450 мест. После открытия стоянки парковать автомобили на дороге будет запрещено, – заметил градоначальник.

Проект является частью программы по реабилитации и модернизации парка “La izvor“.

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