Улицу Чуфля перекроют на неделю: как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период со 2 по 9 августа будет перекрыто дорожное движение по улице Чуфля (в обе стороны). Перекрёстки при этом будут доступны водителям. Данная мера связана с ремонтом ливневой канализации.

В связи с этим общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

I этап 2-5 августа (будет перекрыто дорожное движение от ул. Букурешть до бул. Штефана чел Маре).

Троллейбусы:

№22: бул. Дачия – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Х. Коандэ – площадь Д. Кантемира и далее по установленному маршруту.

№28: ул. Мит. Г. Бэнулеску-Бодони – ул. 31 Августа – ул. А. Пушкина – бул. Штефана чел Маре – бул. К, Негруцци и далее по установленному маршруту.

№30: бул. Дачия – ул. Букурешть – ул. А. Пушкина – бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

№34: бул. Штефана чел Маре – бул. К. Негруцци – площадь К. Негруцци и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

№5: бул. Дачия – ул. Букурешть – ул. Измаил – бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

№46: бул. Штефана чел Маре – ул. Чуфля – ул. Букурешть – ул. Измаил – бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

II этап 6 – 9 августа (будет перекрыто дорожное движение от бул. Штефана чел Маре до бул. Дачия):

Троллейбусы:

№2: бул. Штефана чел Маре – бул. К. Негруцци – бул. Ю. Гагарина – бул. Дачия – бул. Траян и далее по установленному маршруту.

№22: бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

№28: бул. К. Негруцци – бул. Штефана чел Маре – ул. А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

№30: бул. Штефана чел Маре – ул. В. Александри – ул. Букурешть – бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

№34: бул. Штефана чел Маре – бул. К. Негруцци – площадь К. Негруцци и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

№5: бул. Штефана чел Маре – ул. В. Александри – ул. Букурешть – бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

№23: сокращается до ул. Букурешть.

№46: бул. Штефана чел Маре – ул. Чуфля, назад по ул. 31 Августа.

№65: бул. Д. Кантемира – бул. Ю. Гагарина – бул. Дечебал – ул. Трандафирилор – бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причинённые неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели.

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