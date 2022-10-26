Улицу Александру чел Бун капитально ремонтируют: выполнено уже 40% работ

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Так, на участке ул. Сергея Лазо – ул. Сфатул Цэрий слои дорожной конструкции уложены до уровня связующего слоя (80%). На тротуарах ведутся работы по укладке плитки (80%). Что касается освещения, работы выполнены на 90%.

На отрезке ул. Сфатул Цэрий – ул. Марии Чеботарь дорожная система отремонтирована на 80%. На проезжую часть уложен связующий слой, а тротуары полностью благоустроены. Работы по системе освещения выполнены на 90%.

На отрезке ул. Марии Чеботарь – ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони дорожная система отремонтирована на 80%. Согласно графику работ, последний слой должен быть уложен в следующем году, когда позволят погодные условия. На тротуаре укладывается плитка (75%), а ремонт уличного освещения выполнен на 90%.

На отрезке ул. Болгарская – ул. Василе Александри дорожная система отремонтирована на 45%. На данный момент уложен гранитный базовый слой. Обустроен бордюр. Работы по системе освещения выполнены на 70%.

На отрезке ул. Болгарская – ул. Измаильская проезжая часть, тротуары и ливневая канализация полностью завершены. Подходят к концу работы по монтажу системы уличного освещения (90%).

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