Улицу Албишоара готовят к капитальному ремонту (ФОТО)

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Сегодня стартовали работы по замене водопроводных сетей в периметре улиц Михай Витязул и Петру Рареш протяженностью 1020 квадратных метров. Такое решение было принято в связи с подготовкой улицы Албишоара к капитальному ремонту. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

Стоимость работ составит 7,5 млн леев. Деньги были выделены из муниципального бюджета. Работы по замене водопроводной сети выполнит АО “Apă -Canal Chișinău”. Максимальный срок – 100 дней.

– В этот период дорожное движение на участке не будет перекрыто. Не будет и отключений воды, но если вдруг понадобится, жителям близлежащих домов сообщат об этом заранее, – написал Чебан.

Кроме того, на участке М. Витязул – П. Рареш будет заменена тепловая сеть протяженностью 417 квадратных метров. Вчера примар Кишинёва обсудил этот вопрос с ответственными лицами.

– Прежде чем преступить к капитальному ремонту улицы Албишоара, необходимо заменить подземные инженерные сети, чтобы не возникали ситуации, когда для ремонта необходимо разбить новый асфальт. Работы должны проводиться поэтапно, качественно, чтобы не возвращаться к ним и не тратить дважды деньги на один и тот же участок дороги, – отметил градоначальник.

После замены инженерных сетей на улице Албишоара начнётся капитальный ремонт. Кроме нового асфальта, там будет установлено уличное освещение, отремонтированы тротуары, очищены ливнёвки, а также эвакуированы рекламные панно. Тендер на проведение работ будет объявлен завтра.

– Надеюсь, что в нем примут участие профессиональные компании, так как мы хотим, чтобы ремонт был сделан качественно, – подытожил Чебан.

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