Уличный конфликт: пьяный хулиган набросился с кулаками на полицейского (ВИДЕО 18+)

Уличный конфликт: пьяный хулиган набросился с кулаками на полицейского (ВИДЕО 18+)

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье в центре столицы. Патрульные инспекторы отреагировали на просьбу прохожего разрешить уличный конфликт.

Сотрудники НИОБ подошли к группе молодых людей и несколько раз попросили успокоиться. Однако в ответ граждане стали вести себя ещё более агрессивно и использовать нецензурную речь в отношении правоохранителей. Один из участников конфликта ударил полицейского.

21-летнего агрессора обездвижили и в наручниках доставили в инспекторат. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

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