Уличное освещение в Кишиневе будут включать на час позже и выключать на час раньше

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Такое решение приняли муниципальные власти в целях экономии электроэнергии. В то же время примария поручила подразделениям подготовить план энергоэффективности, который будет скорректирован в соответствии с требованиями, предъявляемыми правительством.

Кроме того, было принято решение отключать любые инсталляции, которые не являются жизненно важными для технологических процессов и не влияют на безопасность и здоровье граждан. Также муниципалитет отключил декоративное освещение за исключением того, которое непосредственно связано с уличным освещением.

Вопрос об отключении электричества на улицах, в парках и во дворах многоквартирных домов на более длительный срок будет обсуждаться на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут проанализированы риски, которые могут повлиять на безопасность граждан, отметили в примарии.

Что касается декоративного освещения у некоторых экономических агентов, примария попросит, по решению КЧС, отключить его.

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