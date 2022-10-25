Комиссия по чрезвычайным ситуациям выступила с новыми мерами для сокращения потребления энергоресурсов и недопущения перебоев в подаче электроэнергии во время чрезвычайной ситуации в энергетической области в Республике Молдова.

Согласно принятому властями проекту, работа эскалаторов с 07.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00 будет приостановлена. Предприятия с энергоёмкими производственными процессами (электропечи, электродуговые сварочные аппараты, электроплавильные установки) должны будут организовать график своей работы таким образом, чтобы процессы, в которых используется большая часть электроэнергии, выполнялись вне 07.00-11.00 и 18.00-23.00.

В то же время администраторы предприятий водоснабжения и водоотведения будут регулировать режим работы насосов, чтобы потребление электроэнергии было сведено к минимуму в периоды 07.00-11.00 и 18.00-23.00, а потенциал водохранилищ был использован максимально.

Ещё одно положение касается уличного освещения. Местные и центральные органы власти обеспечат его прерывание в дневное время (не позднее, чем через 30 минут после восхода солнца, и не ранее, чем за 30 минут до захода солнца).

Власти также рекомендуют гражданам воздержаться от использования лифтов с 07.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00, так как существует риск отключения электроэнергии в указанные периоды.

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