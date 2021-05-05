Улица Теилор на Ботанике будет реконструирована

Улица Теилор на Ботанике будет реконструирована
Уже начались работы по замене бордюров. Их выполняет муниципальное предприятие “Exdrupo”. Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский. 

В ближайшие месяцы, отметил он, на данной улице будут оборудованы новые парковочные места. Кроме того, планируется ремонт тротуаров и укладка велосипедной дорожки.

На проведение вышеназванных работ из муниципального бюджета выделено более 2 миллионов леев.

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