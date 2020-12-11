Улица Пушкина продолжает преображаться: завершаются работы у магазина Gemenii (ФОТО)

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Работы по ремонту тротуара на улице Александра Пушкина на отрезке от бул. Штефана чел Маре до ул. Митрополит Варлаам вскоре будут завершены.

Об этом сообщил генпримар муниципия Ион Чебан, отметив, что доступ для пешеходов на этом участке тротуара уже открыт. Также на прежнее место вернулась временно перемещённая остановка общественного транспорта.

В настоящее время ведутся работы по установке бордюров вокруг деревьев, позже будут благоустроены зелёные насаждения. После этого с участка будут убраны строительные материалы и мусор.

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