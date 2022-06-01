Улица Колумна частично перекрыта: как сегодня ездит общественный транспорт

Улица Колумна частично перекрыта: как сегодня ездит общественный транспорт

Как сообщили в столичной примарии, в связи с проведением на улицах Е. Дога и Колумна культурных мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей, 1 июня некоторые маршруты общественного транспорта были изменены.

  • Троллейбус №24 – в сторону Телецентра: от ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони по ул. А. Матеевича, ул. В. Александри и далее по установленному маршруту.
  • Троллейбус №28 – в сторону сектора Ботаника: от ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони по ул. 31 Августа, ул. А. Пушкина, бул. Штефана чел Маре, бул. К. Негруцци, бул. Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту.
  • Маршрутки №138, 162, 192 – от ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони по ул. 31 Августа, ул. А. Пушкина, ул. Колумна и далее по установленным маршрутам. 

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